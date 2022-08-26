



Теннисист Новак Джокович не поедет на US Open

Профессиональный теннисист Новак Джокович заявил, что не сможет поехать в Нью-Йорк на турнир US Open.



"К сожалению, на этот раз я не смогу поехать в Нью-Йорк на US Open", - написал он в Twitter.



В начале года Джокович не защитил свой титул Australian Open из-за своего отказа от вакцинации от коронавируса.



Как отмечает ВВС, в США еще с октября 2021 года действует запрет на въезд для невакцинированных граждан. Недавно власти пересмотрели некоторые правила, но оставили требование о вакцинации для неграждан США и иммигрантов. Согласно правилу, перед осадкой на рейс в США необходимо предъявить подтверждение вакцинации.