



Теннис: Определились полуфиналы чемпионата Израиля

Чемпионат Израиля по теннису в Раанане, сегодня (в среду) вступил в решающую стадию, и по его завершении дня соревнований определились полуфинальные пары среди мужчин и женщин.



У женщин Шавит Кимчи обыграла Лиама Оведа 3:6, 6:7(2) в матче, который длился почти два с половиной часа, а на следующем этапе встретится с Микой Бучник, которая победила Карин Альтори 3:6, 4. :6. Во втором тайме Мика Даган Фрухтман обыграла Эстер Псюк со счетом 4:6, 2:6, а в последней четверке сыграет с Николь Недель, которая обыграла Ноа Маюр со счетом 2:6, 5:7.



У мужчин лучший посев в турнире Идан Лешем без труда обыграл Ассафа Фридлера со счетом 2:6, 4:6 и в полуфинале встретится с Алоном Элиа, который в победил Орала Кимчи после 4:6, 6:3, 5:7. Во втором тайме они сыграют с Роем Гинатом, который вышел на следующий уровень после того, как Саар Симон сошел с дистанции со счетом 3:3, а Даниэль Цукерман выиграл у Йордана Хассона со счетом 5:7, 3:6.



В финале женского парного турнира Николь Недель и Мика Даган Фрухтман сразятся с Таль Декал Микой Бучник и Элиан Зак. У мужчин Арал Кимчи и Раз Хабиб встретятся в битве за титул против Йордана Хассона и Лиора Гольденберга.



