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Телеведущий умер во время освещения ЧМ-2022 в Катаре
23.11.2022 03:30 Алина Груднева

Телеведущий умер во время освещения ЧМ-2022 в Катаре

Технический директор ITV Sport и спортивный ведущий Роджер Пирс внезапно скончался в Катаре во время освещения чемпионата мира по футболу. 

 
Он умер в возрасте 65 лет. Причина внезапной кончины не раскрывается.
 
Пирс жил в Мейдстоне. Он был одним из создателей коммерческой телестанции ​​TVS.
 
Он проработал на ITV 43 года и внезапно скончался ночью, 22 ноября, в отеле.
 
Пирс должен был уйти в отставку 31 декабря. Освещение чемпионата мира в Катаре должно было стать его последней работой перед выходом на пенсию.
 
"Мы опечалены известием о внезапной кончине Роджера. Ему всегда было приятно и почетно работать здесь, он был стойким ветераном индустрии с прекрасным сердцем. Наши мысли с его семьей и многими друзьями в это трудное время", - сообщила студия Maidstone Studios.

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