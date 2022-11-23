



Телеведущий умер во время освещения ЧМ-2022 в Катаре

Технический директор ITV Sport и спортивный ведущий Роджер Пирс внезапно скончался в Катаре во время освещения чемпионата мира по футболу.

Он умер в возрасте 65 лет. Причина внезапной кончины не раскрывается.

Пирс жил в Мейдстоне. Он был одним из создателей коммерческой телестанции ​​TVS.

Он проработал на ITV 43 года и внезапно скончался ночью, 22 ноября, в отеле.

Пирс должен был уйти в отставку 31 декабря. Освещение чемпионата мира в Катаре должно было стать его последней работой перед выходом на пенсию.

"Мы опечалены известием о внезапной кончине Роджера. Ему всегда было приятно и почетно работать здесь, он был стойким ветераном индустрии с прекрасным сердцем. Наши мысли с его семьей и многими друзьями в это трудное время", - сообщила студия Maidstone Studios.