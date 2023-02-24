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Тель-Авивский марафон: 22 госпитализированных
24.02.2023 14:51 Алина Груднева

Тель-Авивский марафон: 22 госпитализированных

В ходе Тель-Авивского марафона в больницу попали 22 участника спортивного мероприятия.

Пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи, доставили в больницы Ихилов и Бейлинсон.

Среди них был 48-летний мужчина, который перенес сердечный приступ. Его доставили в больницу Ихилов в отделение интенсивной терапии. Он был в полном сознании.

Два человека, 50-летняя женщина и 26-летний мужчина, перенесшие тепловые удары, получили помощь в специальных охлаждающих бассейнах. Их доставили в больницу в стабильном состоянии.

Кроме того, бригады MDA оказывали помощь бегунам, которые почувствовали недомогание, обезвоживание, потеряли сознание или получили легкие травмы. Они не нуждались в госпитализации и были немедленно отпущены.
 

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