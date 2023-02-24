



Тель-Авивский марафон: 22 госпитализированных

В ходе Тель-Авивского марафона в больницу попали 22 участника спортивного мероприятия.



Пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи, доставили в больницы Ихилов и Бейлинсон.



Среди них был 48-летний мужчина, который перенес сердечный приступ. Его доставили в больницу Ихилов в отделение интенсивной терапии. Он был в полном сознании.



Два человека, 50-летняя женщина и 26-летний мужчина, перенесшие тепловые удары, получили помощь в специальных охлаждающих бассейнах. Их доставили в больницу в стабильном состоянии.



Кроме того, бригады MDA оказывали помощь бегунам, которые почувствовали недомогание, обезвоживание, потеряли сознание или получили легкие травмы. Они не нуждались в госпитализации и были немедленно отпущены.

