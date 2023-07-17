



“Тальков перевернулся бы в гробу”: Фаны "Зенита" устроили военную акцию

Ультрас "Зенита" устроили акцию в память болельщиков клуба, которые погибли на войне против Украины.



Фанаты "Зенита" во время матча за Суперкубок России против ЦСКА развернули баннер со словами из песни Игоря Талькова "Я вернусь": "И, поверженный в бою, я воскресну и спою". На трибунах также были видны портреты военных, погибших в Украине. Об этом сообщает sports.ru.



В комментариях на сайте пользователи раскритиковали этот перформанс болельщиков "Зенита", ведь песня Талькова носит антивоенный характер. Российские читатели обвинили болельщиков "Зенита" в невежестве.



Например, один пользователь считает, что “Тальков перевернулся бы в гробу”, узнав, как используют его песню. Еще один россиянин отметил, что российская пропаганда уже “опозорила память Виктора Цоя, использовав его песни для своих мерзких целей”, а теперь дело дошло до произведений Талькова.



Также в сети высмеяли известный нарратив Кремля о том, что "потерь нет".



