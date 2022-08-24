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Тайсон Фьюри: "Я не уважаю Усика"
24.08.2022 18:41 Александр Юзовский

Тайсон Фьюри: "Я не уважаю Усика"

Британский спортсмен Тайсон Фьюри высмеял бой украинца Александра Усика и Энтони Джошуа.

В своем интервью изданию talk Sport он заявил, что легко одолеет Усика, хотя он ему совершенно неинтересен. Кроме того, он заявил, что Джошуа похоронил свое наследие в мировом боксе после боя с украинцем.

"Я не уважаю Усика. Не думаю, что он великий боец. Я ничего не вынес из этого боя, Джошуа нашел свой уровень. Но Усик не нанес какого-то акцентированного удара за 12 раундов. Я не виноват, что он вышел и избил Джошуа, какого-то бодибилдера! Я мог бы победить Усика за всего лишь неделю тренировок. Меня не интересует Усик. Он какой-то чувак, имя которого никто не может правильно произнести. Накачанный средневес. А наследие Джошуа порвалось в клочья", – сказал Фьюри.

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