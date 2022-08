Тайсон Фьюри: "Я не уважаю Усика"

Британский спортсмен Тайсон Фьюри высмеял бой украинца Александра Усика и Энтони Джошуа.



В своем интервью изданию talk Sport он заявил, что легко одолеет Усика, хотя он ему совершенно неинтересен. Кроме того, он заявил, что Джошуа похоронил свое наследие в мировом боксе после боя с украинцем.



"Я не уважаю Усика. Не думаю, что он великий боец. Я ничего не вынес из этого боя, Джошуа нашел свой уровень. Но Усик не нанес какого-то акцентированного удара за 12 раундов. Я не виноват, что он вышел и избил Джошуа, какого-то бодибилдера! Я мог бы победить Усика за всего лишь неделю тренировок. Меня не интересует Усик. Он какой-то чувак, имя которого никто не может правильно произнести. Накачанный средневес. А наследие Джошуа порвалось в клочья", – сказал Фьюри.

😅 “I don’t respect Usyk… he couldn’t knock the skin off a rice pudding!”



👎 “I see [Anthony Joshua’s legacy] as in tatters at the moment! Tatters!”@Tyson_Fury gives us his response to the #UsykJoshua2 fight 🥊 pic.twitter.com/Ok2bFIMOrw