



Тайсон Фьюри сделал неожиданное признание о своей матери

Мама знаменитого чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри не посмотрела ни одного боя своего сына.



В этом он признался в интервью газете Telegraph.



По его словам, Эмбер Фьюри не интересуется его поясами и успехами в карьере. Ее единственная забота - чтобы он был счастлив и здоров.



"Она никогда не была на одном из моих боев, будь то любительский или профессиональный. Она вообще никогда не была на виду у публики. Моей маме все равно, чемпион я мира или нет, главное, чтобы я был здоров и счастлив", - признался Фьюри.