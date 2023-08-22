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Тайсон Фьюри сделал неожиданное признание о своей матери
22.08.2023 21:57 Алина Груднева

Тайсон Фьюри сделал неожиданное признание о своей матери

Мама знаменитого чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри не посмотрела ни одного боя своего сына.

В этом он признался в интервью газете Telegraph.

По его словам, Эмбер Фьюри не интересуется его поясами и успехами в карьере. Ее единственная забота - чтобы он был счастлив и здоров.

"Она никогда не была на одном из моих боев, будь то любительский или профессиональный. Она вообще никогда не была на виду у публики.  Моей маме все равно, чемпион я мира или нет, главное, чтобы я был здоров и счастлив", - признался Фьюри.

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