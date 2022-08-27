



Тайсон Фьюри передумал покидать ринг

Боксер Тайсон Фьюри передумал покидать ринг и продолжит спортивную карьеру.



Как сообщает Sky Sport, Тайсон Фьюри поручил своим промоутерам сообщить WBC, что он намерен продолжить бои.



Таким образом, он отверг свои предыдущие заявления о завершении карьеры.



Напомним, недавно, в свой день рождения, Фьюри попрощался со всем, что было воспринято как заявление об уходе из спорта. WBC дал ему время до пятницы, 26 августа, чтобы подтвердить намерения. Позже этот срок продлили из-за трагедии в семье боксера, ведь был убит его двоюродный брат.



Sky Sports отмечает, что, похоже, Фьюри дает все основания полагать, что он нацелен на бой против украинца Александра Усика.