Тайсон Фьюри ответил на вызов Усика, назвав его "бомжом"

Легендарный боксер Тайсон Фьюри ответил на вызов украинца Александра Усика, сказавшего после победы над Джошуа, что будет либо биться с ним, либо ни с кем больше.

По словам чемпиона WBC в супертяжелом весе, он готов биться с украинским спортсменом, но только за очень большой гонорар.

"Англию лишили чемпионского пояса, но у меня есть решение. Если вы хотите вернуть все эти пояса домой, пошлите цыганского воина, пошлите меня, и я лишу украинского бомжа его поясов, как я сделал с последним украинским бомжом", - сказал Фьюри.

Он добавил, что за это нужно будет очень дорого заплатить.

"Это будет очень дорого, так что достаньте чековую книжку, и я лишу украинского бомжа пояса", – добавил Фьюри.

Комментируя бой Усика с Джошуа, он назвал их противостояние "дерьмовым".

Из Instagram он пост удалил, но тот уже успел разлететься по просторам интернета.

