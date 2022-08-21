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Тайсон Фьюри ответил на вызов Усика, назвав его "бомжом"
21.08.2022 13:50 Алина Груднева

Тайсон Фьюри ответил на вызов Усика, назвав его "бомжом"

Легендарный боксер Тайсон Фьюри ответил на вызов украинца Александра Усика, сказавшего после победы над Джошуа, что будет либо биться с ним, либо ни с кем больше.

 
По словам чемпиона WBC в супертяжелом весе, он готов биться с украинским спортсменом, но только за очень большой гонорар.
 
"Англию лишили чемпионского пояса, но у меня есть решение. Если вы хотите вернуть все эти пояса домой, пошлите цыганского воина, пошлите меня, и я лишу украинского бомжа его поясов, как я сделал с последним украинским бомжом", - сказал Фьюри.
 
Он добавил, что за это нужно будет очень дорого заплатить.
 
"Это будет очень дорого, так что достаньте чековую книжку, и я лишу украинского бомжа пояса", – добавил Фьюри. 
 
Комментируя бой Усика с Джошуа, он назвал их противостояние "дерьмовым".
 
Из Instagram он пост удалил, но тот уже успел разлететься по просторам интернета.

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