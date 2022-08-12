



Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Знаменитый боксер Тайсон Фьюри подтвердил информацию о завершении своей карьеры.



Он опубликовал пост в Instagram, в котором написал, что решил уйти, и поблагодарил всех, кто оказывал влияние на его карьеру.



"Спасибо всем, кто в течение лет оказывал влияние на мою карьеру. После долгих трудных разговоров я наконец решил уйти. И в своей 34-й день рождения я говорю: счастливого пути",- написал Фьюри.



Боксер также перечислил всех, кому он благодарен, включая супругу и Бога.



" До встречи на другой стороне, бродяги. 2008-2022", - написал Тайсон Фьюри.



