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Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
12.08.2022 18:34 Ольга Белозерова

Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Знаменитый боксер Тайсон Фьюри подтвердил информацию о завершении своей карьеры. 

Он опубликовал пост в Instagram, в котором написал, что решил уйти, и поблагодарил всех, кто оказывал влияние на его карьеру.

"Спасибо всем, кто в течение лет оказывал влияние на мою карьеру. После долгих трудных разговоров я наконец решил уйти. И в своей 34-й день рождения я говорю: счастливого пути",- написал Фьюри.

Боксер также перечислил всех, кому он благодарен, включая супругу и Бога.

" До встречи на другой стороне, бродяги. 2008-2022", - написал Тайсон Фьюри. 

 

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