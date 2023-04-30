



Таинственные взрывы в бастионе Хизбаллы в Бейруте



Таинственный взрыв в квартире в южном пригороде Бейрута породил панику в Ливане. В прошлый четверг мужчина и женщина были убиты взрывным устройством на первом этаже здания в самом центре района Дахия, который определяется как бастион Хизбаллы.



Это произошло после того, как в прошлом месяце в той же квартире произошел еще один взрыв, который не нанес большого ущерба, тогда подозреваемый был арестован на месте ливанской разведкой. По данным ливанских СМИ, подозреваемый - житель Ливана по имени Хасан аль-Гол, который живет в этом доме и является членом сети агентов, работающих на Израиль.



Два взрыва в одной квартире вызвали большое любопытство в социальных сетях и среди журналистов, поскольку это район, охраняемый боевиками Хизбаллы. Боевики не пускают журналистов в квартиру, но ее фотографии просочились в сети. Убитая женщина - тетя подозреваемого, которая пришла в дом, чтобы привести его в порядок после первого взрыва около месяца назад.