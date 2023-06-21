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Суарес хочет повесить бутсы на гвоздь: в чем причина
21.06.2023 13:13 Алина Груднева

Суарес хочет повесить бутсы на гвоздь: в чем причина

Нападающий "Гремио" и сборной Уругвая Луис Суарес хочет объявить о завершении своей карьеры.

По данным Esportez GZH, об этом он уже уведомил свой футбольный клуб.

Уточняется, что Суарес страдает из-за серьезных проблем с правым коленом. В течение продолжительного периода времени уругваец испытывал острую боль.

Серьезную травму форвард получил еще в 2020 году, выступая за "Барселону". Действительно ли он готов повесить бутсы на гвоздь или же планирует перейти в другой клуб, покажет время.
 

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