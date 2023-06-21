Суарес хочет повесить бутсы на гвоздь: в чем причина
Нападающий "Гремио" и сборной Уругвая Луис Суарес хочет объявить о завершении своей карьеры.
По данным Esportez GZH, об этом он уже уведомил свой футбольный клуб.
Уточняется, что Суарес страдает из-за серьезных проблем с правым коленом. В течение продолжительного периода времени уругваец испытывал острую боль.
Серьезную травму форвард получил еще в 2020 году, выступая за "Барселону". Действительно ли он готов повесить бутсы на гвоздь или же планирует перейти в другой клуб, покажет время.
💣Luis Suárez le comunicó a la directiva de #Gremio que se retira del fútbol.— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 20, 2023
👉🏾Se debe a intensos dolores en la rodilla.
📌Habrá reunión entre las partes para analizar los pasos a seguir.
🚨#Gremio pretende poner una cláusula “anti #InterMiami”
ℹ️Vía @EsportesGZH pic.twitter.com/HRxgKURRno