



Старт НХЛ. В центре внимания – Виктор Хедман

Стартовал очередной регулярный сезон Национальной хоккейной лиги. "Тампа-Бэй Лайтнинг" считается одним из фаворитов на завоевание Кубка Стэнли. У команды из американского штата Флорида большое количество болельщиков, а букмекеры предоставляют на матчи "Молный" фаворитные коэффициенты. Прогнозы для бетторов, лучшие стратегии и актуальные новости: все это можно найти на портале Bookmaker Ratings.



Одним из лидеров "Тампы" является шведский защитник Виктор Хедман.

В прошлом сезоне он был третьим среди дефенсменов НХЛ по очкам (85) и голам (20), и вторым по результативным передачам (65).

Хедман лидировал по очкам в большинстве (38) посреди всех защитников лиги, поделил 1-ое место по решающим шайбам (6), 5-е по броскам по воротам (219) и имел рейтинг полезности +26.

31-летний скейтер занял 11-е место в НХЛ по среднему игровому времени (25:05) и стал финалистом «Норрис Трофи».



В сезоне 2017/18 Виктор Хедман признавался лучшим защитником лиги.

Шведский хоккеист считается одним из ведущих защитников современности.