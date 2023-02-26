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Стало известно о состоянии фигуриста Романа Костомарова
26.02.2023 12:21 Алина Груднева

Стало известно о состоянии фигуриста Романа Костомарова

Состояние здоровья российского олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова начало постепенно улучшаться.

Об этом сообщает российский "Пятый канал".

По словам источника, фигуристу за эти дни несколько раз провели переливаний крови, что помогло стабилизировать его показатели. В настоящее время Костомаров находится в стабильном состоянии.

Спортсмен перенес уже несколько страшных операций. Он попал в больницу с пневмонией, из-за которой начались осложнения. На конечностях из-за гангрены ему ампутировали отмершие ткани. Также у него было два инсульта.

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