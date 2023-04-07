



Стало известно о напряженности между Мбаппе и "боссами" ПСЖ

Между Килианом Мбаппе и руководством ПСЖ возникла напряженность после того, как клуб опубликовал видео с призывом для владельцев абонементов продлить их на новый сезон.



Причиной послужил тот факт, что главным героем ролика был только нападающий, а других игроков даже не показали.



Форвард раскритиковал видео, написав: "ПСЖ – большой клуб и большая семья, но это точно не "Килиан Сен-Жермен".



Спустя несколько дней тренер парижан Кристоф Гальтье подтвердил, что между Мбаппе и "боссами" клуба были трения, однако, по его словам, все "устаканилось".



"Мне трудно говорить об этом, потому что это не имеет ко мне никакого отношения. Я знаю, что после инцидента и возникшего недопонимания между Мбаппе и руководством была напряженность, но проблемы были решены", - сказал он.



По словам Гальтье, Кайлиан находится в хорошей форме. Наставник добавил, что форвард улыбался, несмотря на небольшую проблему с бедром, которая не помешает футболисту сыграть в матче против "Ниццы".