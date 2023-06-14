



Стало известно, когда Костомарова могут выписать из больницы

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров пролежит в больнице как минимум до конца лета.



Об этом сообщает ТАСС.



По словам источника, в настоящее время фигурист готовится к протезированию.



"Состояние Костомарова стабильно и психологически, и физически. Врачи продолжают подготовку спортсмена к протезированию. Скорее всего, он пробудет в больнице как минимум до конца лета", — сказал собеседник издания.



Предполагается, что Костомарову проведут протезирование в ближайшие месяцы. Источники утверждают, что спортсмен "стойко переносит долгое пребывание в больнице".