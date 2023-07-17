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Стал известен чемпион Уимблдона-2023
17.07.2023 04:24 Евгения Маркова

Стал известен чемпион Уимблдона-2023

Испанец Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона-2023, сообщается на сайте турнира.

В финале он оказался сильнее серба Новака Джоковича, семикратного чемпиона турнира. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Для 20-летнего теннисиста это вторая победа на турнирах “Большого шлема” – первой стала победа на Открытом чемпионате США в прошлом году.

Карлос Алкарас – самый молодой лидер мирового рейтинга тенниса в истории среди мужчин.
 

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