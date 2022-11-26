



Сражалcя до поcледнего вздоха: бывший чемпион мира по боксу умер в 37 лет

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), мексиканец Мойзес Фуэнтес умер в 37 лет. Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.



«Воин, который cражалcя до поcледнего вздоха. Наши cоболезнования его cемье и друзьям», - написал Сулейман в Twitter.



17 октября 2021 года Фуэнтеса госпитализировали после нокаута в поединке с соотечественником Дэвидом Куэльяром. У спортсмена была диагностирована черепно-мозговая травма. Боксера прооперировали и ввели в медикаментозную кому.



Схватка с Куэльяром стала для Фуэнтеса первой после трехлетнего перерыва. Всего за профессиональную карьеру он провел 33 поединка, одержал 25 побед и потерпел семь поражений. Еще один бой с его участием закончился вничью.