



Спортивное будущее ваших детей на OneIce Arena

Арена в Тнувоте открывает новый сезон проведением пробных тренировок по фигурному катанию и хоккею для детей от 6 лет.



Академия по фигурному катанию и хоккею OneIce Arena 29 и 30 августа с 14:45 до 16:30 проводит занятия для детей разного возраста и уровня подготовки.

Кроме тренировок у опытных и квалифицированных специалистов, всех записавшихся ждут показательные командные выступления фигуристов и специальный подарок.



Запись на пробное занятие осуществляется на сайте арены. Количество мест ограничено.



OneIce Arena – центр подготовки сборных команд Израиля разных возрастов. Благодаря появлению ледового комплекса значительно улучшились результаты наших спортсменов на международных и внутренних соревнованиях.



В минувшем сезоне сборная Израиля по хоккею U18 завоевала золото на чемпионате мира III дивизиона группы А в Исландии, а команда U20 в своем дивизионе пробилась в финал мирового первенства в Турции.



В марте на льду арены прошел первый чемпионат мира по хоккею в истории страны – женский турнир III дивизиона группы В. Израильтянки в родных стенах смогли одержать свою дебютную историческую победу над сборной Боснии и Герцеговины со счетом 4:1.



По итогам Кубка Израиля по фигурному катанию во всех возрастах воспитанники академии OneIce Arena заняли первое общекомандное место.

Самая современная ледовая арена Израиля находится в мошаве Тнувот всего в 10 км от Нетании. Под сводами комплекса расположены две площадки, трибуны на 3 тысячи зрителей, спортивный магазин с инвентарем для хоккея на льду и на роликах, фигурного катания, итальянский ресторан с панорамными окнами.



Кроме того, на арене проводится массовое катание для всех желающих. Есть прокат и заточка коньков.



Дополнительная информация, запись в кружки и детский лагерь, режим работы и покупка билетов – на сайте https://www.oneice.co.il/.



*на правах рекламы



Фотографии: Senya Alman

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting