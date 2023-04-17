



Создан список спортсменов из России и Беларуси, поддерживающих войну в Украине

Министерство молодежи и спорта создало специальный список, в который включили спортсменов и чиновников из России и Беларуси, поддерживающих войну против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В списке оказались 23 представителя спорта, среди которых - футболист Роман Широков, шахматист Сергей Карякин, лыжник Александр Большунов и художественная гимнастка Алина Кабаева.



Заметим, что некоторые спортсмены также находятся в санкционном списке.



Просмотреть весь список можно ЗДЕСЬ.



Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности о новых санкциях против России. В частности, ограничения ввели против известных спортсменов из страны-агрессора.

Также Германия может запретить россиянам въезд на соревнования, несмотря на решение Международного олимпийского комитета.

Ранее стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну.