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Создан список спортсменов из России и Беларуси, поддерживающих войну в Украине
17.04.2023 21:38 Раиса Вовк

Создан список спортсменов из России и Беларуси, поддерживающих войну в Украине

Министерство молодежи и спорта создало специальный список, в который включили спортсменов и чиновников из России и Беларуси, поддерживающих войну против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В списке оказались 23 представителя спорта, среди которых - футболист Роман Широков, шахматист Сергей Карякин, лыжник Александр Большунов и художественная гимнастка Алина Кабаева.

Заметим, что некоторые спортсмены также находятся в санкционном списке.

Просмотреть весь список можно ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности о новых санкциях против России. В частности, ограничения ввели против известных спортсменов из страны-агрессора.
Также Германия может запретить россиянам въезд на соревнования, несмотря на решение Международного олимпийского комитета.
Ранее стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну.

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