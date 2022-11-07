Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов-2022/2023: результаты
В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
На этой стадии борьбу за трофей продолжают 16 команд. Перед жеребьевкой они были разделены на сеяных (выигравших свои группы) и несеяных (занявших вторые места). Сеяные команды вторые матчи проведут на своем поле.
Согласно регламенту, в 1/8 финала не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации, а также команды, игравшие в одной группе.
Заметим, что по итогам группового этапа в плей-офф вышли по четыре представителя Англии и Германии, три команды из Италии, две из Португалии, по одной из Испании, Бельгии и Франции.
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.
Пары 1/8 финала Лиги Чемпионов
"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити"
"Брюгге" - "Бенфика"
"Ливерпуль" - "Реал"
"Милан" - "Тоттенхэм"
"Айнтрахт" - "Наполи"
"Борусия" Д - "Челси"
"Интер" - "Порту"
"ПСЖ" - "Бавария"
Первые матчи запланированы на 14/15 и 21/22 февраля. Ответные матчи состоятся 7/8 и 14/15 марта.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал".
Напомним, единственным представителем Украины в групповом раунде был донецкий "Шахтер". "Горняки" заняли третье место в группе с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком" и отправились в 1/16 финала Лиги Европы.