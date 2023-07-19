



Соломон ярко дебютировал в Тоттенхэме

Звезда сборной Израиля по футболу и бывший игрок донецкого "Шахтера" Манор Соломон официально дебютировал в "Тоттенхэме".



Напомним, что он подписал с футбольным клубом контракт до 2028 года.



По данным издания "Футбол 24", израильтянин ярко дебютировал на товарищеском матче против "Вест Хэма".



Соломон даже получил наивысшую оценку за игру по версии "Football.london".



"Яркое начало в Тоттенхэме - выглядел уверенно и четко в игре с мячом. Несколько раз пробил по воротам, был близок к тому, чтобы заработать пенальти", – сказано в материале.



Увы, но дебютный матч Соломона не принес "Тоттенхэму" победу. Шпоры проиграли сопернику со счетом 3:2.