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Согласован переход нападающего Эрика Шурнова в “Маккаби Хайфа”
20.05.2023 11:02 Наталья Богинская

Согласован переход нападающего Эрика Шурнова в “Маккаби Хайфа”

Эрик Шурнов станет первым пополнением “Маккаби Хайфа” этим летом. Как впервые опубликовано в ONE , был согласован переход форварда к чемпиону из “Кармеля”, который заплатит за него около 900 тысяч евро “Нюрнбергу” из второй Бундеслиги. 

Ожидается, что Шурнов, имеющий еврейские корни, не будет считаться иностранцем. Шурнов входит в состав молодой сборной Германии и даже тренировал сборную Израиля в октябре 2021 года, когда немцы одержали драматическую победу со счетом 2:3. 

В этом сезоне его результативность резко упала, и он попал в сетку только один раз в 18 матчах во всех соревнованиях, три из которых в Кубке Германии, а остальные в лиге.

Всего на счету Шурнова 56 матчей, 12 голов и четыре результативные передачи во второй Бундеслиге, а в молодежной сборной Германии он провел семь матчей и дважды отличился. 

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