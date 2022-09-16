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СМИ: звездный форвард решил уйти из сборной Израиля из-за разногласий
16.09.2022 04:30 Алина Груднева

СМИ: звездный форвард решил уйти из сборной Израиля из-за разногласий

Звездный форвард "Маккаби Тель-Авив" и сборной Израиля по футболу Эран Захави отказывается от вызова в сборную.

 
Об этом сообщает sport5.co.il.
 
По данным издания, что причиной для принятия решения покинуть сборную якобы стал отказ руководства разрешить ему жить в номере без соседей.
 
Уточняется, что спортивный директор сборной Йосси Бенаюн и новый главный тренер Алон Хазан намерены заселять в отелях новичков вместе с опытными игроками, чтобы первые могли чему-то научиться у вторых.
 
Захави же такой подход якобы не устраивает, поскольку ему нужно личное пространство.

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