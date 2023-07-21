



СМИ узнали о планах "Реала" на Мбаппе

Пока Килиан Мбаппе не решился, что ему делать с ПСЖ, в "Реале" уже строят относительно футболиста далеко идущие планы.



По данным El Debate, в клубе хотят, чтобы он дебютировал уже 12 августа в матче против "Атлетика", но для этого необходимо как можно быстрее провести трансфер.



У Килиана есть возможность решиться, продлевать ли контракт с ПСЖ, до 31 июля. Это - окончательная дата, которую озвучили боссы "парижан".



Сам же Мбаппе недавно заявлял, что с клубом будет покончено.