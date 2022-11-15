



СМИ: Теннисиста Джоковича допустят к участию в Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович получит визу в Австралию и будет допущен к участию в играх Australian Open.



Об этом сообщает Guardian Australian со ссылкой на источники.



Ранее Джокович получил запрет на въезд в Австралию на три года, его виза аннулирована. Это произошло после того, как властей Австралии не убедили доводы спортсмена о том, почему он не сделал прививку от коронавируса.



Теперь, согласно источникам, министр по делам иммиграции Эндрю Джайлз выдаст Джоковичу визу и отменит трехлетний запрет на въезд.