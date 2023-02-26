



СМИ: Рамос может присоединиться к Роналду

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" следом за приобретением Кришиану Роналду хочет расширить трансфер звездными футболистами.



По данным Marca, владельцы команды хотят теперь пополнить ряды своих игроков Серхио Рамосом.



Официально, как ни странно, подтверждения этой информации нет. Тем не менее, в СМИ уже ходят служи о том, что представители "Аль-Наср" связались с окружением защитника, которому неплохо и в Париже.



Контракт Рамоса истекает через четыре месяца, потому перед игроком открывается много перспектив. Уточняется, что его клуб не торопится с обсуждением продления соглашения, в то время как саудиты вполне заинтересованы в его трасфере.