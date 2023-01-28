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СМИ: наставником "Эвертона" станет рекордсмен АПЛ
28.01.2023 00:16 Алина Груднева

СМИ: наставником "Эвертона" станет рекордсмен АПЛ

Уволенного ранее Фрэнка Лэмпарда заменит на посту главного тренера "Эвертона" рекордсмен АПЛ Шон Дайч.

По данным Sky Sports, ливерпульский клуб ранее провел переговоры с Марсело Бьелсой и Дайчем, остановившись в итоге на втором.

Уточняется, что Бьелса был фаворитом владельца команды Фарада Мошири, но бизнесмен решил, что аргентинец поможет клубу выйти из кризиса лишь к лету, в то время, как хорошие результаты нужны немедленно.

Потому выбор пал на Дайча, который, как полагается, сможет справиться с задачей в короткие сроки. Ожидается, что официальное заявление относительно его назначения будет сделано в ближайшее время.

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