



СМИ: наставником "Эвертона" станет рекордсмен АПЛ

Уволенного ранее Фрэнка Лэмпарда заменит на посту главного тренера "Эвертона" рекордсмен АПЛ Шон Дайч.



По данным Sky Sports, ливерпульский клуб ранее провел переговоры с Марсело Бьелсой и Дайчем, остановившись в итоге на втором.



Уточняется, что Бьелса был фаворитом владельца команды Фарада Мошири, но бизнесмен решил, что аргентинец поможет клубу выйти из кризиса лишь к лету, в то время, как хорошие результаты нужны немедленно.



Потому выбор пал на Дайча, который, как полагается, сможет справиться с задачей в короткие сроки. Ожидается, что официальное заявление относительно его назначения будет сделано в ближайшее время.