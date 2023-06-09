



СМИ: Костомарову предстоит операция на руках

Российский олимпийский чемпион Роман Костомаров, который по-прежнему находится в реанимации после ампутации ног, должен перенести операцию на руках.



Об этом сообщает MSK1.RU со ссылкой на заявление спортивного врача Андрея Звонкова.



"Никакой сложности из себя такие операции не представляют. Просто для протеза нужно место. Нельзя просто сделать ладонь. Протез должен идти примерно от середины предплечья. То есть должна быть определенная длина культи для того, чтобы протез подходил по размеру", - пояснил он.



По словам врача, конечности спортсмена должны подготовить под гаджеты, которые позволят управлять протезами.



"С ногами немножко проще. Все-таки, руки выполняют работу более сложную. Мы кончиками пальцев можем все чувствовать, а у Романа будет совершенно иная методика управления – будут сниматься импульсы с мышц предплечья, с плечей, может, со спины. Роману предстоит приучать себя и свой мозг управлять совершенно другими мышцами. Это не так просто. Требуется время и необходимо обучение", - добавил Звонков.