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СМИ: Костомарову не становится лучше
07.03.2023 21:27 Алина Груднева

СМИ: Костомарову не становится лучше

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову не становится хуже.

Об этом во вторник, 7 марта, сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в Коммунарке.

Спортсмен уже перенес две сложные операции, микроинсульт, отит и менингит, но медикам не удается остановить распространение сепсиса. Уточняется, что ткани рук и ног по-прежнему продолжают отмирать.

Как сообщает "Экспресс", кисть на левой руке теряет чувствительность и синеет. Сам же спортсмен находится в полубессознательном состоянии.
 

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