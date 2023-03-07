



СМИ: Костомарову не становится лучше

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову не становится хуже.



Об этом во вторник, 7 марта, сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в Коммунарке.



Спортсмен уже перенес две сложные операции, микроинсульт, отит и менингит, но медикам не удается остановить распространение сепсиса. Уточняется, что ткани рук и ног по-прежнему продолжают отмирать.



Как сообщает "Экспресс", кисть на левой руке теряет чувствительность и синеет. Сам же спортсмен находится в полубессознательном состоянии.

