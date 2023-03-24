



СМИ: Костомарову ампутировали пальцы на одной руке

Российскому олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали пальцы на левой руке.



Об этом источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию "Московский комсомолец".



По его словам, ампутация была необходима из-за того, что они начали чернеть.



"Это означало начавшийся в руке процесс гангрены. В данном случае важен каждый час, каждая минута. Этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть", – подчеркнул он.



Источник добавил, что Костомарову могут ампутировать всю левую кисть, если гангрена будет развиваться.

