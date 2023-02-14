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СМИ: Костомаров остался без кистей рук
14.02.2023 09:04 Алина Груднева

СМИ: Костомаров остался без кистей рук

Российский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенес вторую операцию.

По данным российских "Комсомольской правды", фигуристу ампутировали обе кисти рук.

В издании сослались на источник в медицинских кругах. Официального подтверждения информации об операции в настоящий момент нет.

Между тем, Telegram-канал Mash сообщил, что Костомарову ампутировали только несколько пальцев на обеих руках, а данные об ампутации обеих кистей является фейком.

Ранее стало известно, что Костомаров Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачам не удастся восстановить кровоснабжение, и некроз будет представлять угрозу его жизни.

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