



СМИ: Костомаров остался без кистей рук

Российский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенес вторую операцию.



По данным российских "Комсомольской правды", фигуристу ампутировали обе кисти рук.



В издании сослались на источник в медицинских кругах. Официального подтверждения информации об операции в настоящий момент нет.



Между тем, Telegram-канал Mash сообщил, что Костомарову ампутировали только несколько пальцев на обеих руках, а данные об ампутации обеих кистей является фейком.



Ранее стало известно, что Костомаров Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачам не удастся восстановить кровоснабжение, и некроз будет представлять угрозу его жизни.