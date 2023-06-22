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СМИ: Беллингему в "Боруссии" нашли замену
22.06.2023 17:39 Алина Груднева

СМИ: Беллингему в "Боруссии" нашли замену

В Дортмундской "Боруссии" нашли замену Джуде Беллингему.

По данным Daily Mail, заменить его может полузащитник "Челси" Конор Галлахер.

По словам источника, у "шмелей" все еще не определились с тем, на кого заменить талантливого Беллингема на пост центрального полузащитника.

Джуда, как известно, пошел в "Реал", и теперь перед "Боруссией" возникла дилема: кого же выбрать вместо него. Галлахер стал одним из главных прентендентов.

В "Челси" хотят выручить за англичанина около 50 млн фунтов, что может стать рекордной суммой трансфера в истории клуба. Переговоры продолжаются.
 

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