



СМИ: Беллингему в "Боруссии" нашли замену

В Дортмундской "Боруссии" нашли замену Джуде Беллингему.



По данным Daily Mail, заменить его может полузащитник "Челси" Конор Галлахер.



По словам источника, у "шмелей" все еще не определились с тем, на кого заменить талантливого Беллингема на пост центрального полузащитника.



Джуда, как известно, пошел в "Реал", и теперь перед "Боруссией" возникла дилема: кого же выбрать вместо него. Галлахер стал одним из главных прентендентов.



В "Челси" хотят выручить за англичанина около 50 млн фунтов, что может стать рекордной суммой трансфера в истории клуба. Переговоры продолжаются.

