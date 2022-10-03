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Смертельная давка на матче в Индонезии: президент клуба взял ответственность
03.10.2022 08:45 Алина Груднева

Смертельная давка на матче в Индонезии: президент клуба взял ответственность

Президент клуба FC Arma Гиланг Видья Прамана взял на себя ответственность за смертоносную давку во время футбольного матча в Индонезии.

 
Он извинился перед пострадавшими во время матча на стадионе на острове Ява.
 
Напомним, что разъяренные болельщики выбежали на поле. Силы безопасности применили силу, из-за чего началась паника и давка, в которой погибли минимум 125 человек, ранены 325. 
 
Прамана заявил, что берет на себя полную ответственность.

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