



Смертельная давка на матче в Индонезии: президент клуба взял ответственность

Президент клуба FC Arma Гиланг Видья Прамана взял на себя ответственность за смертоносную давку во время футбольного матча в Индонезии.

Он извинился перед пострадавшими во время матча на стадионе на острове Ява.

Напомним, что разъяренные болельщики выбежали на поле. Силы безопасности применили силу, из-за чего началась паника и давка, в которой погибли минимум 125 человек, ранены 325.

Прамана заявил, что берет на себя полную ответственность.