



Слухи о продаже "Манчестер Юнайтед" взвинтили акции клуба на 68% за неделю

После ухода из "Манчестер Юнайтед" знаменитого Криштиану Роналду и новостей о возможной продаже одного из крупнейших футбольных клубов мира, акции английской спортивной компании, зарегистрированной в США, совершили дикий скачок. Акции подскочили на 62%, увеличив рыночную стоимость примерно на $1,3 млрд и торгуются на самом высоком уровне с февраля 2019 года, пишет Bloomberg.



Хотя рекордная неделя торгов стала желанным стимулом для инвесторов, это произошло после нескольких лет застоя.



Даже после резкого роста на этой неделе акции "Манчестер Юнайтед" выросли всего на 52% с момента IPO, что отстает от эталонных показателей акций как в США, так и в Европе.



Стремительный рост акций Manchester United на этой неделе также помог рыночной капитализации компании вновь превысить отметку в $3 млрд - уровень, который за последние три года достигался лишь несколько раз.



Недавно стало известно, что семья Глейзеров рассматривает возможность продажи "Манчестер Юнайтед" или других опций для обеспечения дальнейшего развития клуба.