



Sky News: УЕФА продлит "футбольный бан" для РФ

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в европейских турнирах в феврале прошлого года после вторжения в Украину, и как сообщает Sky News, "бан" останется в силе, пока продолжаются боевые действия.



По данным издания, Россия также лишится права принимать у себя Суперкубок УЕФА, который должен был состояться в Казане в августе.



В преддверии заседания исполкома УЕФА в среду руководители Российского футбольного союза (РФС) должны были провести переговоры с официальными лицами руководящего органа европейского футбола. Российские государственные СМИ заявили, что представители Российского футбольного союза хотели бы использовать встречу для обсуждения возвращения клубов и национальных сборных на международные турниры.



"Но понятно, что УЕФА вряд ли позволит вернуться российским командам, пока продолжается война, начатая Владимиром Путиным", - пишет Sky News.