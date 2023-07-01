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Скончался известный рестлер Даррен Дроздов
01.07.2023 13:25 Алина Груднева

Скончался известный рестлер Даррен Дроздов


Известный рестлер Даррен "Дроз" Дроздов скончался в 54 года.

Это произошло 30 июня.

Бывший рестлер WWE был парализован с 1999 года после драки, в ходе которой сломал два шейных позвонка.

У борца в карьере также была короткая футбольная карьера в команде Denver Brooks.

Один из его коллег, Дуэйн "Скала" Джонсон отреагировал на новость о смерти Дроздова.

"Мне очень жаль слышать, что один из наших братьев по рингу покинул нас. Он отличный парень, отличная личность и огромный талант. Всегда говорили друг с другом о футболе и рыбалке. Выражаю поддержку его семье. Покойся с миром, брат", - сказал он.

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