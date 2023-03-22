



Скандал вокруг футболки Орбана на матче: в УЕФА приняли решение

В УЕФА и организация FARE не увидели никаких признаков расизма в футболке с изображением "Великой Венгрии", которую надел на себя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште.



Согласно заявлению Венгерской футбольной ассоциацией, такую символику можно использовать с определенными ограничениями.



"Решение УЕФА позволит использование баннеров на стадионах, что символизирует уважение к исторической Венгрии и солидарность с болельщиками из-за рубежа", - сказано в сообщении.



Футболку можно будет носить, если на ней будет изображена карта "исторической Венгрии" без других символов или надписей и с использованием только красного, белого и зеленого цветов.



В свою очередь, баннеры не должны мешать фанатам беспрепятственно наблюдать за матчем на стадионе. Если будут нарушены требования, УЕФА сможет прибегнуть к дисциплинарным санкциям.

