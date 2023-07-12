



Скандал: фанаты "Маккаби Хайфа" столкнулись с ультрас соперника на Мальте

Во вторник, 11 июля, фанаты "Маккаби Хайфа" вступили в потасовку с болельщиками мальтийского клуба Хамрун Спартанс во время выездного матча, который завершился со счетом 0:4 в пользу израильтян.



Позже они рассказали Ynet о том, что ультрас соперников их провоцировали во время игры.



Уточняется, что мальтийцы якобы позволяли себе расистские комментарии, забрасывали израильтян разными предметами и скандировали: "Палестина, Палестина".



На 20-й минуте матча фанаты "Маккаби Хайфа" запустили пиротехнику в сторону поля, из-за чего произошло возгорание. В итоге, игру пришлось приостановить. Тем временем, силы безопасности зашли на трибуну, пытаясь угомонить израильтян.



На этом инцидент не был исчерпан. Во втором тайме мальтийцы начали забрасывать болельщиков израильского клуба разными предметами, из-за чего в их сторону в ответ были запущены фейерверки.



В итоге, между сторонами произошла потасовка, из-за которой матч остановили на полчаса. Пятерых фанатов "Маккаби Хайфа" арестовали, а остальных предупредили о том, что матч будет прекращен, если столкновения возобновятся.



Есть вероятность, что УЕФА наложит на обе команды штрафные санкции из-за скандального инцидента.