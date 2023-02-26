Новости » Спорт
Шведский легкоатлет установил мировой рекорд по прыжкам с шестом
26.02.2023 12:59 Алина Груднева

Шведский легкоатлет установил мировой рекорд по прыжкам с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении.

Это произошло на турнире серии World Athletics Indoor Tour Silver, который состоялся в Клермон-Ферране во Франции.

Дюплантис сумел с первого раза взять высоту 6.01 метра. После этого была установлена планка на 6.22 метра. Первые два раза для шведа были неуспешными, зато с третьего раза он смог прыгнуть на указанную высоту, побив таким образом мировой рекорд.

Что примечательно, это уже шестой раз в карьере спортсмена, когда он устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы