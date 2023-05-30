



Шевченко и Зинченко инициируют благотворительный матч в Лондоне

Послы фандрейзинговой платформы UNITED24, звезды футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко инициируют благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine, который состоится 5 августа в Лондоне. Об этом сообщил резидент Владимир Зеленский.



Его цель – собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.



"Поздравляю Александра Зинченко в команде послов UNITED24 и поддерживаю инициативу Game4Ukraine на стадионе Стэмфорд Бридж. Это возможность для мирового футбольного сообщества объединиться, продемонстрировать свою солидарность и помочь Украине, помочь нашим детям вернуться за школьные парты, а также снова привлечь внимание всего мирового сообщества к войне", - заявил президент. .



