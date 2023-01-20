



Шавкат Рахмонов и Джефф Нил выявят сильнейшего на UFC 285

Бой между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом должен был состояться 15 января. Но в процессе подготовки Джефф травмировал руку и снялся с поединка. Отмена стала 11-й для американца, что делает его рекордсменом по этому показателю. Рахмонов не стал биться с другим соперником, а решил дождаться, когда Нил восстановится. Новую дату назначили на 4 марта. Обо всём подробнее далее.



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Текущие позиции бойцов



Шавкат Кочевник Рахмонов (16 побед, 0 поражений) дебютировал в профессиональном ММА в 2014 году, а в 2019-м уже стал чемпионом M-1 Global. После успешной защиты пояса Кочевник отправился выступать в UFC, где сейчас занимает десятую строчку рейтинга полусредневесов. Из первой десятки, помимо Шавката Рахмонова, лишь Хамзат Чимаев может похвастаться нулём в графе поражений. В недавнем поединке в конце второго раунда казах поймал на «гильотину» опытного Нила Мэгни. После этой победы Рахмонов и попал в топ-10.



Джефф Руки из Стали Нил (15 побед, 4 поражения) как и многие заполучил контракт с UFC после победы в проекте «Претендент». Он одерживал верх над такими известными бойцами, как Майкл Перри и Белал Мухаммад. В настоящий момент Нил расположился на седьмой позиции рейтинга полусреднего дивизиона. Он идёт на серии из двух побед, а в последнем поединке нокаутировал Висенте Люке.



Шансы на победу



Доминирующий стиль, в котором Шавкат Рахмонов одержал все свои 16 досрочных побед, делает его фаворитом в предстоящем бою. Он безжалостно набрасывается на оппонентов, пытаясь вдавить их в настил или сетку октагона. Помимо скорости и физической силы, Кочевник превосходит Джефа Нила в антропометрии. За счёт более длинных «рычагов» казах должен контролировать дистанцию столько, сколько ему понадобится. После пристрелки произойдёт перевод и уничтожение американца в партере.



Единственная возможность Нила — это «руки из стали» и случайная ошибка Рахмонова. Джефф будет надеяться на один тяжёлый боковой, который он

попытается довести до цели. Впрочем, его размашистые удары достаточно медленные, и казаху не составит труда уйти от них. Американец не обладает выдающейся выносливостью, и если он не сможет потрясти соперника в начале поединка, то вряд ли ему это удастся потом.



Дальнейшая перспектива Шавката



Главная цель Кочевника Рахмонова в том, чтобы настигнуть в рейтинговой гонке Чеченского Волка Чимаева. Противостояние двух зрелищных бойцов, не знающих поражений, будет крайне интересно любителям ММА. Для этого казаху осталось в своей обычной манере пройти Джеффа Нила, который встал у него на пути.

