



"Шахтер" просит ФИФА наказать сборную Ирана

За участие в войне против Украины футбольная сборная Ирана, как и России, должна понести наказание – она не имеет права участвовать в турнире из-за того, что РФ наносит удары по Украине именно иранскими дронами. Об этом заявил генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Сергей Палкин в специальном обращении к ФИФА, обнародованном пресс-службой ФК "Шахтер" (Донецк).



В документе Палкин просит ФИФА отстранить от участия в Чемпионате мира по футболу сборную Ирана и допустить вместо ее сборную Украины.



"Уже почти 250 таких дронов атаковали мирные города Украины. Каждый из них был произведен, поставлен иранскими властями, иранские инструкторы и военные непосредственно обучали и руководили запусками уничтожавших дронов, дома, музеи, университеты, офисы, спортивные и детские площадки, и главное убивали украинцев. В том числе детей. Детей, также мечтавших посмотреть на свою сборную на Чемпионате мира по футболу", – говорится в обращении Сергея Палкина.



В связи с этим топ-менеджер ФК "Шахтер" (Донецк) призывает ФИФА и все международное сообщество добиться немедленного запрета на участие в Чемпионате мира сборной Ирана, а Украина должна быть допущена к соревнованиям вместо него.



"Такое решение исторически и спортивно оправдано. Призываю всех приобщиться к давлению на футбольную бюрократию. Достаточно повторять ошибки Чемпионата мира 2018 в России, скрываясь за пустым тезисом об аполитичности спорта. Содействие участию террористов на Чемпионате мира и является политикой. Пора положить конец такой политике", – резюмировал Палкин.



Ранее гендиректор ФК "Шахтер" (Донецк) обвинил руководство ФИФА в игнорировании преступлений России, призвав исключить страну-агрессора из организации. Палкин также раскритиковал решение ФИФА продать России права на трансляцию матчей Чемпионата мира.



Напомним также, что ранее УЕФА запретил донецкому "Шахтеру" использовать лого United24 в матчах ЛЧ.



