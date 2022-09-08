



Сборная Украины по сумо выиграла ЧЕ

В Польше завершился Чемпионат Европы по сумо. Его триумфаторами стали украинские сумоисты. Национальная сборная команда Украины заняла первое общекомандное место во всех возрастных категориях.



Среди взрослых в Чемпионате Европы участвовало 140 спортсменов из 12 стран. Украинцы завоевали 21 награду (9 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых)



Чемпионами соревнований стали Ирина Дорошенко (до 50 кг), София Кушнир (до 55 кг), Ирина Гребенчук (до 73 кг), Марина Максименко (до 80 кг), Иванна Березовская (свыше 80 кг), Важа Даиаури (до 115 кг). и Александр Вересюк (абсолютный вес).



"Серебро" на счету Виктории Абардак (до 50 кг), Елене Микитинской (до 65 кг) и Карины Колесник (до 80 кг).



Бронзовыми призерами стали Анна Гаврищук (до 60 кг), Елизавета Павличенко (до 60 кг), София Бординских (до 65 кг), Алина Бондарева (до 73 кг) и Святослав Семикрас (до 85 кг).



В абсолюте "сине-желтые" добыли в борьбе три "золота": Иванна Березовская, Важа Даиаури, мужская команда. Также украинская команда завоевала три серебряных награды от Светланы Еремки, Александра Вересюка и команды женщин.

