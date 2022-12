Сборная Марокко нашла, куда потратить призовые за ЧМ 2022

Игроки сборной Марокко по футболу нашли способ потратить призовые, полученные за участие в Чемпионате мира по футболу.



Футболисты решили пожертвовать все призовые. Как сообщил журналист Халед Бейдун, деньги пойдут на помощь бедным соотечественникам.



"Вся марокканская команда решила пожертвовать весь свой заработок на чемпионате мира бедным детям и семьям в Марокко. Команда людей", - написал Бейдун.





The entire Moroccan team decided to donate ALL of their World Cup earnings to poor children and families in Morocco 🇲🇦. A team of the people. pic.twitter.com/zyJgEAwhVm