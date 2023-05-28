



Сборная Израиля вышла в ⅛ кубка мира



Сборная Израиля по футболу в возрасте до 20 лет завершила групповой этап Мондиалето крупной победой над Японией со счетом 2:1, что дало им путевку в в ⅛ Чемпионата мира по футболу до 20 лет, который проходит в Аргентине. Израиль забил оба гола, когда остался в меньшинстве, после того как Ран Биньямин был удален с поля на 68-й минуте.



מאמן הנבחרת אופיר חיים אחרי הניצחון: "השמיים הם הגבול עבורנו, אנחנו לא מפחדים מאף נבחרת" pic.twitter.com/RpHgbEuMDf — כאן חדשות (@kann_news) May 27, 2023

Сборная Офира Хаима вышла на игру в качестве аутсайдеров, когда только победа могла вывести их в следующий этап. В предыдущих играх Израиль проиграл Колумбии и сыграл вничью с Сенегалом, а Япония обыграла Сенегал и проиграла Колумбии.На протяжении всего первого тайма японцы выглядели лучше израильской команды. Ряд ударов японцев, наряду с сильной обороной Японии, затрудняли Израилю проведение значительных атак. На первой минуте добавленного времени первого тайма Япония перевела давление в голевое преимущество, после того как высокий мяч достиг головы Мацуки, он передал его Исе Сакамото, и тот пробил по воротам - 0:1 в пользу Японии.Израиль начал второй тайм лучше и нанес несколько ударов по воротам, но не смог переиграть японского вратаря. Двойная замена на 61-й минуте изменила ход игры. Ран Биньямин и Омар Сениор вышли вместо Ахмеда Салмана и Аль-Яма Канцпольского. Биньямин получил желтую карточку через 4 минуты после выхода на поле, и еще одну желтую карточку через 3 минуты, завершив свое 7-минутное выступление.Игра накалилась, и в последующие минуты было выдано несколько желтых карточек. Офир Хаим сделал еще одну двойную замену и выпустил Роя Нави и Хамзу Шибли вместо Тая Абеда и Ариэля Логоси . Замены окупились, когда на 76-й минуте Эли Мадмон отбил отскок от штрафного удара на голову вышедшего на замену Роя Нави, который выбил мяч 1:1 при 10 израильтянах на поле.Именно численное преимущество противника придало футболистам в бело-голубом мотивации, и на 91-й минуте прекрасная атака Израиля сумела пробить плотную японскую оборону, когда Став Лемкин обошел японского игрока, выложил короткий мяч Дору Тургеману, тот передал его Омеру Сениору, а свежий полузащитник не растерялся и забил гол Кимура. 2:1 - потрясающая победа для Израиля.