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Сборная Израиля вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы U21
28.06.2023 21:25 Алина Груднева

Сборная Израиля вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы U21

Юношеская сборная Израиля по футболу (U21) вышла в четвертфинал Чемпионата Европы.

Израильтянам удалось обыграть соперников из Чехии по счетом 1:0.

Победу обеспечил Омри Гандельман, забив гол в ворота соперника на 82-й минуте

Теперь "молодежке" Израиля предстоит сразиться со сборной Грузии. Матч пройдет в эту субботу, в 19:00.

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