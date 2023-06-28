Сборная Израиля вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы U21
Юношеская сборная Израиля по футболу (U21) вышла в четвертфинал Чемпионата Европы.
Израильтянам удалось обыграть соперников из Чехии по счетом 1:0.
Победу обеспечил Омри Гандельман, забив гол в ворота соперника на 82-й минуте
Теперь "молодежке" Израиля предстоит сразиться со сборной Грузии. Матч пройдет в эту субботу, в 19:00.
Full time!!— Israel Football (@Israel_Footy) June 28, 2023
🇮🇱1-0🇨🇿
Israel have advanced to the QF of the Under-21 European Championship.
Needing a win + German loss, Israel scored in the 81’ while Germany fell 2-0 to England.
The journey continues! pic.twitter.com/7AuhbccezY