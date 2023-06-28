



Сборная Израиля вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы U21

Юношеская сборная Израиля по футболу (U21) вышла в четвертфинал Чемпионата Европы.



Израильтянам удалось обыграть соперников из Чехии по счетом 1:0.



Победу обеспечил Омри Гандельман, забив гол в ворота соперника на 82-й минуте



Теперь "молодежке" Израиля предстоит сразиться со сборной Грузии. Матч пройдет в эту субботу, в 19:00.