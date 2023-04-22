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Сборная Израиля по спортивной гимнастике завоевала серебро
22.04.2023 18:36 Алина Груднева

Сборная Израиля по спортивной гимнастике завоевала серебро

В субботу, 22 апреля, сборная Израиля по спортивной гимнастике завоевала серебряную медаль в многоборье на Кубке мира в Баку.

Об этом сообщает Israel Hayom.

В первый день соревнований команда представила упражнение с пятью обручами, за которое получила 36,1 баллов. Во второй части за упражнения с лентой и мячом израильтяне получили 31,4 балла.

В общей сумме за выступления сборная набрала 67,5 баллов, в то время как сборная Китая завоевала золото, набрав 70,5 баллов. Третье место заняла местная команда - 67,5 баллов.

 

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