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Сборная Аргентины вернулась домой после победы на ЧМ 2022
20.12.2022 10:10 Ольга Белозерова

Сборная Аргентины вернулась домой после победы на ЧМ 2022

Игроки сборной Аргентины по футболу прибыли на родину после драматической победы на Чемпионате мира по футболу 2022, который проходил в Катаре.

Футболистов встречали тысячи счастливых болельщиков, которые выстроились вдоль пути следования автобуса с игроками. 

В один из моментов Месси, Де Пауль, Отаменди, Паредес и Ди Мария чуть не упали с крыши автобуса, потому что не заметили кабель. Футболисты успели увернуться и все обошлось.

Отмечается, что сегодня в Аргентине выходной по случаю победы.

 

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