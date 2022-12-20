



Сборная Аргентины вернулась домой после победы на ЧМ 2022

Игроки сборной Аргентины по футболу прибыли на родину после драматической победы на Чемпионате мира по футболу 2022, который проходил в Катаре.



Футболистов встречали тысячи счастливых болельщиков, которые выстроились вдоль пути следования автобуса с игроками.



В один из моментов Месси, Де Пауль, Отаменди, Паредес и Ди Мария чуть не упали с крыши автобуса, потому что не заметили кабель. Футболисты успели увернуться и все обошлось.



Отмечается, что сегодня в Аргентине выходной по случаю победы.



