



Сборная Англии намерена извлечь уроки из поражения на ЧМ по футболу

Капитан Гарри Кейн сказал, что сборная Англии воспользуется своим поражением в матче с Францией, чтобы стать "психически и физически сильнее для следующего испытания".



Об этом сообщает ВВС.



В четвертьфинале Англия проиграла со счетом 2:1 и покинула Чемпионат мира по футболу, который проходит в Катаре. Франция же вышла в полуфинал.



"Мы сделали все возможное, и все сводится к небольшой детали, за которую я беру на себя ответственность. От этого нельзя скрыться, это больно, и потребуется некоторое время, чтобы с этим справиться, но это часть спорта. Теперь речь идет о том, чтобы использовать этот опыт, чтобы стать умственно и физически сильнее для следующего испытания. Спасибо за всю поддержку на протяжении всего турнира - это очень много значит", - написал Гарри Кейн.



